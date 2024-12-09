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"شقيقه لاعب كرة".. من هو صاحب أزمة الاعتداء على المدرب بمباراة المنصورة والمقاولون؟

07:09 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 7 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاجأ لاعب المنصورة أحمد شاهين متابعي مباراة فريقه ونظيره المقاولون العرب بالاعتداء على مدربه علاء نوح.

وحدثت الواقعة بعد ما قرر علاء نوح تبديل اللاعب أحمد شاهين بعد 10 دقائق فقط من مشاركته باللقاء.

ويُعد أحمد شقيق لاعب المصرية للاتصالات محمد شاهين؛ إذ يُعد الأول من ناشئين نادي المنصورة.

وتدرج أحمد الذي ينشط في مركز صانع اللعب بقطاع ناشئين المنصورة إذ كان بفريق مواليد 2005 حتى تواجد مع الفريق الأول.

ويُجيد اللاعب صاحب الـ 19 عاماً اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح بجانب صناعة اللعب.

وأعلن اللاعب بعد الواقعة قراره بعدم لعب كرة القدم بصورة نهائية، مبديًا اعتذاره للجميع عما بدر منه.

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علاء نوح مدرب المنصورة علاء نوح محمد شاهين المقاولون العرب خناقة لاعب المنصورة ومدربه
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