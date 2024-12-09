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قرار مفاجيء من لاعب المنصورة بعد اعتدائه على مدرب الفريق

07:08 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
  • عرض 8 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة علي مدربه
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كتبت - نهى خورشيد

قرر أحمد شاهين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد واقعة اعتدائه على علاء نوح المدير الفني، خلال المواجهة التي جمعتهما بنادي المقاولون العرب.

وحدثت الواقعة بعد ما قرر علاء نوح تبديل اللاعب أحمد شاهين بعد 10 دقائق فقط من مشاركته باللقاء.

وكتب شاهين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين:"أولاً أنا بعتذر لجماهير نادي المنصوره وبعتذر لمجلس إدارة نادي المنصورة وأتمني التوفيق للكيان الكبير سأبقى محب ومشجع لبلدي وقررت عدم لعب كورة القدم نهائيًا ولو أنا اتصرفت غلط فده خارج عن إرادتي وأتمنى أي حد يحط نفسه مكاني".

وخسر فريق المنصورة بثلاثية نظيفة على يد نظيره المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري.

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قرار مفاجيء من لاعب المنصورة اعتداء لاعب على مدربه علاء نوح مدرب المنصورة اعتداء أحمد شاهين على مدربه أحمد شاهين يعتزل كرة القدم
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