شقيق لاعب المنصورة لـ "مصراوي": أخويا دخل المستشفى.. وأسف لكابتن علاء نوح

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة نادي المقاولون العرب والمنصورة التي أقيمت اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد تعدي لاعب الأخير على مدربه علاء نوح.

وحدثت الواقعة بعد ما قرر علاء نوح تبديل اللاعب أحمد شاهين خلال 10 دقائق فقط من نزوله.

وقال محمد شاهين شقيق اللاعب في تصريحات "لمصراوي": أنا أسف لكابتن علاء نوح على اللي عمله أحمد بعد التبديل".

وأضاف: "أحمد بيمر بضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع مرض والدتي، وهو دلوقتي في المستشفى وحالته النفسية متدمرة".

يذكر أن مباراة المنصورة والمقاولون انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات دوري المحترفين المصري.

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