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رئيس المنصورة يكشف لمصراوي العقوبة الأولية لأحمد شاهين بعد الاعتداء على مدربه

06:34 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

مشادة بين لاعب المنصورة والمدير الفني

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كتبت - نهى خورشيد

علق محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة علي واقعة اعتداء أحمد عبدالواحد شاهين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على علاء نوح المدير الفني.

وقال بسيوني في تصريحات عبر مصراوي:" تم اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف اللاعب بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيقات".

وأضاف: "نحن الآن بصدد مراجعة مذكرة المدير الفني ومذكرة مدير الكرة للوقوف على تفاصيل الواقعة".

وأتم حديثه قائلا:"عقب ذلك، سيتم فتح تحقيق شامل مع اللاعب، وبعد استكمال الإجراءات سيتم تحديد العقوبة النهائية بما يتماشى مع لوائح النادي وانضباطه".

والجديد بالذكر أن مباراة المنصورة والمقاولون العرب شهدت اعتداء شاهين على مدربه في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعد قرار استبداله عقب مشاركته بـ12 دقيقة.

رئيس المنصورة رئيس نادي المنصورة اعتداء أحمد شاهين على مدربه المدير الفني للمنصورة علاء نوح
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