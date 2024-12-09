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"بعد التعادل مع إنيمبا".. بعثة فريق الزمالك تعود إلى القاهرة

05:51 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

بعثة الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل قادمة من نيجيريا ، عقب خوض مباراة إنيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة عودة الفارس الأبيض من نيجيريا إلى القاهرة حوالي 7 ساعات تقريباً، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة.

وترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

وكان نادي الزمالك تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ستاد "جودسويل أكبابيو الدولي" بنيجيريا، في إطار منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق المصري البورسعيدي، بنفس الرصيد من النقاط.

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