"ابن التالتة يمين".. رد ناري من ميدو بشأن تشجيعه للأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدم تشجيعه للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "أنا ابن الزمالك وأكبر فخر ليا في حياتي أني إبن المدرج، إبن الثالثة يمين بلعب في الزمالك من وأنا عندي ٩ سنين وانا عيل صغير، كنت بروح بفانلة الزمالك فى المواصلات علشان الناس كلها تعرف اني ناشئ في الزمالك، بطاقتي وانا عيل صغير هي كارنيه اتحاد الكورة اللي مكتوب عليه اسم الزمالك".

وأضاف: "تتلمذت على يد مدربين عظماء، علموني أني أنتمي لفريقي بس ومشجعش اي نادي تاني، في مصر بالذات إلا نادي الزمالك أي كان بيلاعب مين ولكن في نفس الوقت، اتربيت اني احترم كل المنافسين واهنيهم لو كسبوا وأبارك لهم واقولهم هارد لك لو خسروا".

وتابع: "هو ده معنى الروح الرياضية بالنسبة لي، لما اتسألت في الاستوديو هتشجع الأهلي في كأس العالم للأندية رديت بطبيعتي دون أي نفاق أو كذب، لأن بكل بساطه مفيش حاجه في الدنيا تستاهل أنك تكون كذاب ومنافق".

وأكمل: "أتفق معكم أن التوقيت مكانش مناسب وبعتذر لأي حد زعل اني قلت الكلام ده، في حدث مهم يخص النادي الأهلي وأنا شايف الناس اللي زعلت بخصوص أن الوقت مش مناسب عندهم كل الحق".

وواصل: "أما لو اتسألت مليون مرة هتشجع اي نادي تاني في مصر غير الزمالك، إجابتي هتكون هي هي عمرها ما هتتغير لغاية لما اموت، أما بخصوص الهجوم اللي بتعرضله فأنا عاذر الناس لانهم ممكن يكونوا اتعودوا على إجابات مختلفة في السنوات الاخيرة، من ناس تصدروا المشهد في الإعلام، هما اكتر ناس بيأذوا المنافس في الخفاء واكتر ناس تتمنى من قلبها خسارة المنافس من جواهم".

واختتم ميدو: "مش هرد على أي حد هاجمني، لأن بكل بساطة أنا في مرحلة في حياتي، شايف ان مفيش حاجة في الكورة تستاهل الخصومة والخناق بالعكس الكورة اتعملت علشان نتسلى بيها ونستمتع بيها ونناكف بعض شوية، بس بنسبالي ما تتعداش اكتر من كده، مرة ثانية بعتذر اني كنت سبب في جدال قائم الأيام اللي فاتت للأسف مش ذنبي، لكن بسبب مدمنين الترند والدخلاء على كرة القدم اللي لا يمكن يفهموا أبدا عقلية مشجع الكورة".