لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

"لما تكون ابن بلد متعملش كدا؟".. أول تعليق من مدرب المنصورة بعد الاعتداء عليه

05:18 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خناقة في مباراة المنصورة والمقاولون العرب
  • عرض 4 صورة
    خناقة لاعب المنصورة ومدربه
  • عرض 4 صورة
    خناقة بين مدرب ومدير فني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

استنكر المدير الفني لفريق المنصورة، علاء نوح، ماحدث من لاعب ناديه أحمد شاهين خلال مباراتهم أمام المقاولون العرب.

وكانت مباراة نادي المقاولون العرب والمنصورة التي أقيمت اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري المحترفين، قد شهدت واقعة مؤسفة بعد تعدي لاعب الأخير على مدربه علاء نوح الذي استبدله بعد 10 دقائق فقط من مشاركته.

وقال نوح في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لن يلعب خاصة وأنه لا يوجد لاعب لديه مهارات خاصة.. طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ القرار".

وأتم المدرب تصريحاته بقوله: "عندما تكون ابن البلد يجب أن تتحمل المسؤولية وأطلب من أحمد شاهين بعض التعليمات في المباريات والتدريبات ولا ينفذها أيضًا".

يذكر أن المباراة قد انتهت بخسارة فريق المنصورة بثلاثية نظيفة على يد المقاولون العرب.

.اقرأ أيضا:

هل وقع محمد شريف لبيراميدز؟.. العميد يكشف الحقيقة

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

المنصورة مدرب المنصور مدرب المنصورة علاء نوح أحمد شاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ابن التالتة يمين".. رد ناري من ميدو بشأن تشجيعه للأهلي

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة