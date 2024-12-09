"لما تكون ابن بلد متعملش كدا؟".. أول تعليق من مدرب المنصورة بعد الاعتداء عليه

كتب- محمد خيري:

استنكر المدير الفني لفريق المنصورة، علاء نوح، ماحدث من لاعب ناديه أحمد شاهين خلال مباراتهم أمام المقاولون العرب.

وكانت مباراة نادي المقاولون العرب والمنصورة التي أقيمت اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري المحترفين، قد شهدت واقعة مؤسفة بعد تعدي لاعب الأخير على مدربه علاء نوح الذي استبدله بعد 10 دقائق فقط من مشاركته.

وقال نوح في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لن يلعب خاصة وأنه لا يوجد لاعب لديه مهارات خاصة.. طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ القرار".

وأتم المدرب تصريحاته بقوله: "عندما تكون ابن البلد يجب أن تتحمل المسؤولية وأطلب من أحمد شاهين بعض التعليمات في المباريات والتدريبات ولا ينفذها أيضًا".

يذكر أن المباراة قد انتهت بخسارة فريق المنصورة بثلاثية نظيفة على يد المقاولون العرب.

.اقرأ أيضا:

هل وقع محمد شريف لبيراميدز؟.. العميد يكشف الحقيقة

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا