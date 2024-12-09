"دخل وخرج في 10 دقائق".. لاعب المنصورة يعتدي على مدربه في مباراة المقاولون (صور وفيديو)

"لما تكون ابن بلد متعملش كدا؟".. أول تعليق من مدرب المنصورة بعد الاعتداء

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة المقاولون العرب أمام نظيره المنصورة اليوم، في بطولة دوري المحترفين المصري، مشادة قوية بين لاعب نادي المنصورة أحمد عبد الواحد ومدرب الفريق علاء نوح.

وانفعل اللاعب بشدة، بعدما قرر المدير الفني لفريق المنصورة استبداله، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد أقل من 10 دقائق من مشاركته في اللقاء.

ودخل اللاعب في نوبة بكاء شديد بعد استبداله، قبل أن يتجه إلى المدير الفني، ويحاول الاعتداء عليه ليدخل الثنائي في اشتباك بالأيدي، وسط تدخل من الجهاز الفني ولاعبي الفريق لإنهاء الأزمة.

وتمكن المقاولون العرب من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنصورة بنتيجة، ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

انفعال اللاعب أحمد عبد الواحد وخروجه عن النص بعد استبداله من مدربه علاء نوح#ستاد_مصر pic.twitter.com/HD4PuhBoZE — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 9, 2024

أقرأ أيضاً:

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة