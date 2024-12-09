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"اضطرابات في البلد".. تفاصيل ما حدث لبعثة المصري في موزمبيق

04:51 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

فريق المصري البورسعيدي

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كتب - يوسف محمد:


كشف رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، حقيقة تعطل بعثة الفريق في موزمبيق وتأخرها عن العودة إلى مصر.


وقال عبد القادر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعثة الفريق لم تتعطل، هناك بعض الاضطرابات في البلد ولكنها لم تؤثر على موعد سفر البعثة".


وأضاف: "بعثة الفريق وصلت المطار في موعدها، استقلت الطائرة وهم الآن في طريق العودة إلى القاهرة".


واختتم عبد القادر تصريحاته: "البعثة سوف تصل إلى القاهرة، في تمام الساعة 1.15 صباحاً".


ويذكر أن المصري البورسعيدي، كان قد تعادل مع بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك المتصدر بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

رجب عبد القادر نادي المصري البورسعيدي موزمبيق
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