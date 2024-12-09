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في مدينة نصر.. موعد جلسة تصوير بعثة الأهلي الرسمية بـ "البدل"

04:07 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

لاعبي النادي الأهلي

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كتب- مصراوي:

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لجلسة تصوير صباح غد الثلاثاء قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة الإنتركونتننتال التي ستنطلق الأربعاء وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الفريق الأحمر سوف يخوض مرانه الأخير صباح غدا بملاعب قطاع الناشئين في مقر مدينة نصر ويسبقها جلسة تصوير رسمية للبعثة.

وأكمل المصدر: "الفريق سيخضع لجلسة تصوير ثم يخوض المران الأخير ويتناول وجبة الغذاء قبل أن ينطلق نحو مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة في الرابعة والنصف مساءاً".

وأتم المصدر: "محمود الخطيب رئيس النادي، سوف يترأس البعثة، وتضم معه الجهاز الفني والإداري وقائمة الفريق بالكامل عدا المصابين".

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي، بطولة الإنتركونتننتال التي ستنطلق الأربعاء وتستمر حتى 18 ديسمبر.

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الأهلي جلسة تصوير بعثة الأهلي بطولة الإنتركونتننتال
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