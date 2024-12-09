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أشعة جديد لـ بنتايك لتحديد مدة الغياب عن الزمالك

03:37 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يجري المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، أشعة جديدة على الكتف لتحديد مدة الغياب فوز العودة من نيجيريا.

وتعرض بنتايك للإصابة خلال المشاركة مع الزمالك، في مباراة الأمس أمام إنيمبا النيجيري في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة، أن محمود بنتايك يعاني من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب، عقب مباراة إنيمبا أمس الأحد.

وأضاف الطبيب أنه رأى بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عدم استكمال اللاعب للمباراة، على أن يخضع لأشعة وفحوصات فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وتعادل فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط.

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