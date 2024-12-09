"شرخ في المشطية".. المصري يعلن إصابة قوية لاعبه قبل مواجهة الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف النادي المصري البورسعيدي، تفاصيل إصابة ميدو جابر، لاعب الفريق، خلال مواجهة الأمس أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل المصري البورسعيدي، أمام بلاك بولز الموزمبيقي أمس الأحد بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر المصري بيانا رسميا اليوم أكد خلاله أن الفحوصات المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر أثبتت إصابته بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى.

وأوضح البيان أن الإصابة سببها "التواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زومبيتو الوطني الذي احتضن اللقاء".

وأتم: "ميدو جابر سيخضع لمزيد من الفحوصات بعد وصول الفريق إلى القاهرة للتحديد الدقيق لحجم الإصابة، وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب الذي يضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية".

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك، في الجولة المقبلة من البطولة، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

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