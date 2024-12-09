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هل يرحل بيرسي تاو؟.. مصدر في الأهلي يكشف الموقف النهائى

02:39 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    بيرسي تاو في الطائرة
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (1)
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    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
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    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف النادي من تجديد عقد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: ""بيرسي تاو لم يحدث تواصل معه حتى الآن لتجديد عقده".

وينتهي عقد اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكان بيرسي تاو انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2021 قادماً من فريق برايتون الإنجليزي.

وشارك تاو خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 11 مباراة تمكن من تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

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