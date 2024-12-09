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تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

01:58 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
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كتب- محمد خيري:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز والترجي التونسي، في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 14 ديسمبر على استاد رادس بالعاصمة تونس.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

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