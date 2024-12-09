هل زيزو المرشح الأقوى لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

وقال الغندور، في برنامجه عبر قناة "المحور"، أنه يتمنى أن يحصد الجائزة لاعباً مصرياً مؤكداً أن لو حصدها حسين الشحات سيشعر بالسعادة مشيرا إلى أن معلوماته زيزو الأقرب لها.

وأوضح "الغندور"، أن مستوى زيزو في مباراة إنيمبا النيجيري كان متراجعا، ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

وأتم تصريحاته، أن زيزو لم يؤدي المستوي الدفاعي بالشكل الجيد ولكن كان مقبولاً من الناحية الهجومية.

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