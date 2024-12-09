"مش وفي ليه بتنكر أفضالي؟".. محسن صالح يفتح النار على عصام الحضري

كتب- محمد خيري:

فتح محسن صالح، نجم الأهلي الأسبق، النار على عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق.

قال محسن صالح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا حزين من عصام الحضري، أنا اتهاجمت كتير عشانه لكنه بيحاول ينكر أفضالي عليه وأنا مش عارف ليه"

أضاف: "الحضري بيشوف الكابتن فكري صالح يقول هو اللي اكتشفني، وبردو كان يقابل الراحل حسن مختار يقول هو اللي اكتشفني، بعد ما وصلت وعملت كل حاجه معاه".

أكمل: "أيه اللي يمنع أنك تقول أن أنا اللي اكتشفتك يا حضري؟ أنا عانيت عشان أجيبه للمنتخب، والناس كلها كانت مستغربة من القرار، لكن انت مش وفي".

وأتم تصريحاته: "أنا روحت اتفرجت على الحضري في مباراة دمياط وبورفؤاد، عندما كنت مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، وتوسمت إن فيه المواصفات المطلوبة لحراسة المرمى، بدأت أتابعه وجمعت عنه معلومة، وخليت حسن مختار مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق، يروح يشوفه والتقارير كلها كانت في صالحه".

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