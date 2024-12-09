"كولر جاب أخره".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن رحيل رباعي الأهلي

أبناء المشاهير.. عمر خالد بيبو حقق ما لم يحققه والده في مسيرته

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي في رحيل رباعي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في برنامجه عبر قناة المحور: "كولر يريد رحيل كل من يوسف أيمن، كريم نيدفيد، بيرسي تاو بالإضافة إلى اللاعب المغربي رضا سليم في الفترة المقبلة، ويرى أنه فعل كل شيء معهم ومنحهم جميع الفرص".

وأضاف الغندور، أن اللاعب الوحيد الذي من الممكن خروجه على سبيل الإعارة هو رضا سليم، وسوف يتم حسم مصيره حسب العروض التي ستصل له خلال الأيام المقبلة

واختتم حديثه، أن المدير الفني السويسري قرر عدم تفعيل شراء المدافع يوسف أيمن كما أن هناك إمكانية لقطع إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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