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"كولر جاب أخره".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن رحيل رباعي الأهلي

12:05 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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    كولر ومحمد رمضان
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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    مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
  • عرض 16 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 16 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي في رحيل رباعي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في برنامجه عبر قناة المحور: "كولر يريد رحيل كل من يوسف أيمن، كريم نيدفيد، بيرسي تاو بالإضافة إلى اللاعب المغربي رضا سليم في الفترة المقبلة، ويرى أنه فعل كل شيء معهم ومنحهم جميع الفرص".

وأضاف الغندور، أن اللاعب الوحيد الذي من الممكن خروجه على سبيل الإعارة هو رضا سليم، وسوف يتم حسم مصيره حسب العروض التي ستصل له خلال الأيام المقبلة

واختتم حديثه، أن المدير الفني السويسري قرر عدم تفعيل شراء المدافع يوسف أيمن كما أن هناك إمكانية لقطع إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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