بسبب مطار لاجوس.. تأجيل عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

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كتب- محمد خيري:

تأجل وصول فريق الزمالك إلى القاهرة، قادما من نيجيريا عقب مواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت أمس الأحد.

وتعادل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري أمس الأحد، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحركت بعثة فريق الزمالك صباح اليوم الإثنين، وليس عقب المباراة مباشرة، بسبب مواعيد الإقلاع في مطار لاجوس بنيجيريا، على أن تصل إلى مطار القاهرة بعد رحلة طيران 8 ساعات.

وكان من المفترض أن تصل بعثة الزمالك صباح اليوم، ولكن تأخر الإقلاع من مطار لاجوس أجل الوصول إلى الخامسة مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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