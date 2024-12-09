لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

اسبانيول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

البنك الأهلي

- -
14:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بسبب مطار لاجوس.. تأجيل عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

11:42 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مران فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تأجل وصول فريق الزمالك إلى القاهرة، قادما من نيجيريا عقب مواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت أمس الأحد.

وتعادل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري أمس الأحد، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحركت بعثة فريق الزمالك صباح اليوم الإثنين، وليس عقب المباراة مباشرة، بسبب مواعيد الإقلاع في مطار لاجوس بنيجيريا، على أن تصل إلى مطار القاهرة بعد رحلة طيران 8 ساعات.

وكان من المفترض أن تصل بعثة الزمالك صباح اليوم، ولكن تأخر الإقلاع من مطار لاجوس أجل الوصول إلى الخامسة مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

هل وقع محمد شريف لبيراميدز؟.. العميد يكشف الحقيقة

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك بعثة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان