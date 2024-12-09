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"ده ظلم".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن ما حدث مع زيزو

11:00 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    زيزو (1)
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    زيزو
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019
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    زيزو يرفع كأس السوبر الأفريقي 2020
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2024
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    أحمد سيد زيزو يحتفل بتقدم منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان جيدًا في الشوط الأول أمام أنيمبا النيجيري، وكان جوميز موفقًا في اختيار أحمد فتوح للعب في خط الوسط بجوار عبدالله السعيد ودونجا.

وأوضح "القباني" عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك كان جيدًا في الـ45 دقيقة الأولى، لكن الشوط الثاني تراجع الفريق ولم يكن هناك ضغطًا على المنافس، وجوميز أخطأ في التعامل بعد التقدم بهدفين، وخطأ محمد عواد في الهدف الأول أعاد الأمل للاعبي أنيمبا ودخلوا الجيم مرة آخرى".

وأضاف: "كان من الأفضل خروج عمر فرج أو سيف الجزيري، والدفع بلاعب في الوسط سواء محمد شحاتة أو عمر جابر، خصوصا بعد خروج بنتايك للإصابة ومشاركة ميشالاك، كان الأفضل وجود لاعب وسط من أجل الضغط بقوة واستخلاص الكرة وتضييق المساحات".

وأكمل: "ليس معنى تذبذب مستوى زيزو، أن يتم الهجوم عليه، ولابد أن يشعر اللاعب بالاستقرار، قد يكون بالفعل مشتت بسبب الجانب التعاقدي، ومن حقه أن يطلب رقم كبير، لو الزمالك أراد شراء لاعب من مصر، سيدفع رقم كبير، هناك أندية أصبحت تًطالب بالحصول على 50 مليون، وزيزو يستحق الحصول على رقم كبير".

وتابع: "من الواضح أن زيزو تأثر بملف التجديد، ولكن مستوى الزمالك بشكل عام متذبذب، ومن الظلم التركيز فقط على زيزو، لابد أن يكون هناك استقرار سريع على ملف زيزو أما بالتجديد أو بشئ آخر".

وأتم تصريحاته: "زيزو لابد أن يفرق كثيرًا عن زملائه في الفريق، لكن لابد من الوضع في الاعتبار مستوى الفريق بشكل عام، كما أنه لا يشعر حاليا باستقرار، وموضوع التجديد يكون صعب على أي لاعب ويظل يأخذ وقتًا من تفكيره سواء بالبقاء أو بالرحيل، ولذلك نلتمس له العذر، لكنه ليس في مستواه المعروف عنه، ومنذ بداية الموسم لازال بعيد، واشعر أنه لا يريد مساعدة نفسه داخل الملعب، فهو يريد فعل كل شئ في الكرة داخل المباراة، ولذلك يتأثر مستواه، لا يجب أن يفكر في فعل كل شئ داخل الملعب، في النهاية سيجد نفسه لم يحقق شيئا، عليه أن يلتزم فقط بالمهام المطلوبة".

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