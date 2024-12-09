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هل وقع محمد شريف لبيراميدز؟.. العميد يكشف الحقيقة

10:33 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    محمد شريف 1
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    محمد شريف ضد الزمالك (1)
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف وخالد عبد الفتاح
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    محمد شريف يلتقي بمارسيل كولر خلال زيارته للتتش
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    محمد شريف ومارسيل كولر وسامي قمصان
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    محمد شريف وحسين الشحات
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    محمد شريف خلال زياة تدريبات النادي الأهلي
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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، حقيقة توقيع محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، ومهاجم الأهلي السابق لنادي بيراميدز، استعدادا للانضمام لصفوفه خلال الفترة القادمة.

وعاد محمد شريف للمشاركة مع الخليج خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة بالدوري السعودي والتي خسرها فريقه، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال أحمد حسن في برنامجه، المذاع على قناة dmc : "محمد شريف لم يوقع لأي نادي خلال الفترة الحالية".

وتابع: "شريف يضع الأولوية في مصر للنادي الأهلي، ولم يوقع لـ بيراميدز كما يتردد".

محمد شريف نادي بيراميدز حقيقة انتقال محمد شريف لبيراميدز محمد شريف لاعب الأهلي السابق
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