هل وقع محمد شريف لبيراميدز؟.. العميد يكشف الحقيقة

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، حقيقة توقيع محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، ومهاجم الأهلي السابق لنادي بيراميدز، استعدادا للانضمام لصفوفه خلال الفترة القادمة.

وعاد محمد شريف للمشاركة مع الخليج خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة بالدوري السعودي والتي خسرها فريقه، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال أحمد حسن في برنامجه، المذاع على قناة dmc : "محمد شريف لم يوقع لأي نادي خلال الفترة الحالية".

وتابع: "شريف يضع الأولوية في مصر للنادي الأهلي، ولم يوقع لـ بيراميدز كما يتردد".