مصراوي يكشف الموعد الجديد لمباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية

كتب - أحمد عبد الباسط:

استقرت رابطة الأندية المصرية على موعد مباراة الأهلي وإنبي الجديد، في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن الرابطة استقرت على إقامة لقاء الأهلي وإنبي يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

وجاء كل ذلك بعد طلب النادي الأهلي تأجيل مباراته مع إنبي والتي كان من المقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر، لكن تعارض ذلك التوقيت تعارض مع سفر بعثة المارد الأحمر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن جانب آخر، أعلن نادي إنبي موافقته على تأجيل المباراة تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية.

قبل أن تُعلن رابطة الأندية القرار النهائي بتأجيل لقاء المارد الأحمر والفريق البترولي بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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