الظهور الأول لعضو الزمالك بعد حريق منزله (صور)

الظهور الأول لعضو الزمالك بعد حريق منزله (1)

كتبت - نهى خورشيد:

ظهر محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لأول مرة بعد خروجه من المستشفى إثر اندلاع حريق بشقته في الشيخ زايد.

ونشر أسامة دياب مصور الفارس الأبيض؛ عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جمعته بمحمد طارق معلقاً: "حمدالله على السلامة إنشاء الله في الأفضل يارب".

وفي سياق منفصل، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع إنيمبا النيجيري إيجابياً بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



