أبناء المشاهير.. عمر خالد بيبو حقق ما لم يحققه والده في مسيرته

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عمل الابن بالمجال ذاته للأب يكون مفيدًا في بعض الأوقات لنقل الخبرة وتحقيق ما لم يصل له الأبناء.

وربما هو ما تحقق مع عمر نجل نجم الأهلي السابق خالد بيبو الذي يخوض تجربة احترافية بأوروبا وهي التجربة التي لم يخضها والده خلال مسيرته.

عمر صاحب الـ 19 عاماً تدرج بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ إذ ينشط في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا، حسبما ذكر موقع ترانسفير ماركت، انضم لمنتخب الشباب في نوفمبر 2023.

وشارك اللاعب بقميص منتخب الشباب بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 457 دقيقة لعب.

واحترف اللاعب خلال الموسم الماضي 2023/24 بصفوف نادي آراو السويسري قبل أن يمدد النادي استعارته بالموسم الجاري 2024/25.

وخاض اللاعب مع فريق الشباب بناديه السويسري 7 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، فيما شارك بقميص الفريق الأول بـ 4 مباريات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

وهي البداية التي تأتي مختلفة عن بداية والده الذي انتقل لصفوف الإسماعيلي في موسم 97/98 بعد تألقه بقميص السويس.

وبعد 3 مواسم بقميص الدراويش رحلّ لصفوف الأهلي ثم انضم بموسم 05/06 لصفوف المصري ومنه في الموسم التالي لفريق بتروجت؛ حيث اعتزل بقميصه في مع نهاية موسم 07/08.

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