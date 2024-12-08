أحدهما في مفصل الكتف.. الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في مباراة إنيمبا

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمود بنتايك، ومصطفى الزناري، خلال مباراة إنيمبا النيجيري.

وأوضح الدكتور عبر المركز الإعلامي للنادي، أن محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.

وأكد أنه رأى بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عدم استكمال اللاعب للمباراة، على أن يخضع لأشعة وفحوصات فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وعن إصابة مصطفى الزناري، قال رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات وأشعة بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جودسويل أكبابيو، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.