لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
21:00

مازيمبي

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

1 1
21:00

المصري

الدوري الإيطالي

نابولي

0 1
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

أحدهما في مفصل الكتف.. الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في مباراة إنيمبا

11:12 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط بانتايج على أرض الملعب (2)
  • عرض 5 صورة
    إصابة بانتايج في الكتف (2)
  • عرض 5 صورة
    سقوط بانتايج على أرض الملعب (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمود بنتايك، ومصطفى الزناري، خلال مباراة إنيمبا النيجيري.

وأوضح الدكتور عبر المركز الإعلامي للنادي، أن محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.

وأكد أنه رأى بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عدم استكمال اللاعب للمباراة، على أن يخضع لأشعة وفحوصات فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وعن إصابة مصطفى الزناري، قال رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات وأشعة بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جودسويل أكبابيو، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

إصابة محمود بنتايك إصابة الزناري كأس الكونفدرالية إنيمبا ضد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب