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"تحمل علامته التجارية".. الأهلي يعلن اسم استاده الجديد والمدينة الرياضية

11:12 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الأحد، تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، لإدارة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي والمدينة الرياضية.

ونشر النادي الأهلي بياناً رسمياً، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم، تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد وكذلك كافة الحقوق الخاصة، بجميع منشأت المدينة الرياضية، التي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية".

ويذكر أن الأهلي كان قد أعلن اليوم، تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بمهام نائب رئيس النادي، خلفاً للراحل العمري فاروق وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم.

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الأهلي شركة الأهلي للمنشآت الرياضية استاد الأهلي الجديد خالد مرتجي محمود الخطيب
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