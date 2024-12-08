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مباراة الزمالك وإنيمبا تشهد حدثاً للمرة الأولى في تاريخ الفارس الأبيض

10:00 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
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كتب - يوسف محمد:

انتهى لقاء الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا هو التعادل الأول للزمالك، في تاريخ مواجهاته مع الأندية النيجيرية في مختلف المسابقات.

وتواجها الفارس الأبيض مع أندية نيجيريا في 14 مباراة من قبل، تمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بشكل خاص، فإننا نجد إنهما تواجها معاً في مباراتين من قبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق في المباراتين.

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