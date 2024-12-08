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لاعب الأهلي السابق يُرزق بـ "يزن".. ونجوم الدوري المصري يعلقون

09:02 م الأحد 08 ديسمبر 2024

محمود الجزار مدافع الأهلي الأسبق والبنك الحالي

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كتبت - نهى خورشيد

رزق محمود الجزار مدافع الأهلي الأسبق والبنك الحالي، بمولود جديد أطلق عليه اسم "يزن".

وشارك الجزار متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة مع نجله، بتعليق:"الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات رزقني الله بولد اسميته (یزن) اللهم بارك فيه واحفظه من كل سوء واجعله من حفظه القرآن الكريم".

وعلق عدد من نجوم الدوري المصري على المنشور ومن بينهم؛ زميله في البنك محمد عبدالغني:"الف مبروك ي حبيبي يتربى ف عزك ان شاء الله".

كما كتب عمرو بركات نجم الأحمر الأسبق:"مبروك يا حبيبي ماشاء الله ربنا يحميه و يبارك فيه"، وجاء تعليق أحمد مدبولي:"الف مبروك يا حبيبي يتربى فى عزك ان شاء الله".

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محمود الجزار إنستجرام محمود الجزار الدوري المصري
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