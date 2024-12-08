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"بديلاً للعامري".. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب الرئيس

08:52 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي مع ناصر الخليفي
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    خالد مرتجي مع إينفانتينو
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    خالد مرتجي خلال المشاركة في حفل عشاء فيفا
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    خالد مرتجي والشناوي
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي
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    خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم 2023
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    خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي
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    خالد مرتجي والعامري فاروق
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    خالد مرتجي
  • عرض 18 صورة
    خالد مرتجي ومحمود الخطيب
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    خالد مرتجي وحسام غالي
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي
  • عرض 18 صورة
    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق
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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بتولي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلفاً للراحل العامر فاروق.

ونشر الأهلي بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، على موقع "فيس بوك"، جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في اجتماعه اليوم، تكليف المهندس خالد مرتجي، بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، التي ستجرى خلالها الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي".

والجدير بالذكر أن نائب رئيس النادي الأهلي السابق العامري فاروق، توفي في يوم 26 من شهر يناير 2024، منذ هذا التاريخ وظل منصب نائب رئيس النادي شاغراً.

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