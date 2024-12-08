"بديلاً للعامري".. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب الرئيس

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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بتولي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلفاً للراحل العامر فاروق.

ونشر الأهلي بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، على موقع "فيس بوك"، جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في اجتماعه اليوم، تكليف المهندس خالد مرتجي، بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، التي ستجرى خلالها الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي".

والجدير بالذكر أن نائب رئيس النادي الأهلي السابق العامري فاروق، توفي في يوم 26 من شهر يناير 2024، منذ هذا التاريخ وظل منصب نائب رئيس النادي شاغراً.

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