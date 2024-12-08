"بعد غياب قرابة العامين".. الونش يعود للمشاركة في المباريات الأفريقية مع الزمالك

لماذا غاب تريزيجيه عن جنازة وعزاء والدته في كفر الشيخ؟

كتب - يوسف محمد:

حسم الإيجابي الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت مباراة الزمالك أمام فريق إنيمبا، في الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عودة نجم الزمالك محمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات الأفريقية، بعد غياب استمر قرابة العامين.

وكان آخر ظهور للونش في مباراة أفريقية رفقة الزمالك، في مباراة الزمالك أمام المريخ السوداني، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 31 مارس 2023، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، الذي يلاقي نظيره بلاك بولز الموزمبيقي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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