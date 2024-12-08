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مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمة ملابس الفريق الجديدة

06:27 م الأحد 08 ديسمبر 2024

نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أخر تطورات أزمة ملابس الفريق الجديدة، عدم استلامه حتى الآن وعدم الظهور به، على الرغم من الإعلان عن التعاقد عليه منذ فترة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك نجح في إنهاء أزمة الملابس الجديدة، بعد التواصل مع الجمارك وإنهاء كافة الإجراءات".

وأضاف: "الزي سيكون داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات".

ويذكر أن نادي الزمالك يلاقي نظيره إنيمبا النيجيري حالياً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نادي الزمالك أزمة ملابس الفريق الجديدة كأس الكونفدرالية الأفريقية
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