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تعطل مفاجئ.. الزمالك يصدم سيف الجزيري

03:34 م الأحد 08 ديسمبر 2024

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامى خالد الغندور أن هناك خلافاً نشب خلال الأيام الماضية بين مسئولي نادى الزمالك والتونسي سيف الدين الجزيري حول تجديد عقده مع النادي وهو السبب الذى جعل الأمور تعود إلى نقطة الصفر بعدما كان الطرفين اتفقا على بنود العقد الجديد خلال الفترة الماضية.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور، إن إدارة نادي الزمالك تحاول في الوقت الحالي الضغط على سيف الجزيري حتى يجدد عقده بالأرقام التي يريدونها.

وأضاف الغندور أن إدارة نادي الزمالك، بدأت بالضغط على سيف الجزيري حتى يجدد عقده من خلال إبعاده عن مكانه في التشكيل الأساسي، بالاتفاق مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الأمر الذي سبب حالة من الضيق لدى اللاعب.

وأتم تصريحاته: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا مع نادي الزمالك، حول نية نادى خورفاكان الإماراتي في التعاقد مع اللاعب إلا أن الأخير ينتظر فرمان الزمالك قبل حسم موقفه النهائي".

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