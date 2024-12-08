حلمي طولان: محدش يقدر يزايد على زملكاويتي.. والأهلي بيشرف مصر

كتب ـ محمد الميموني:

استنكر نجم الزمالك ومدرب سيراميكا كليوباترا السابق، حلمي طولان الانتقادات التي توّجه له بسبب تصريحاته تجاه النادي الأهلي.

وقال طولان، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء أمس السبت:"شرف كبير جداً لمصر وجماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية وصول نادي مصري لهذه المرحلة ويمثل مصر في هذه المحفل الكبير ده شيء عظيم جداً والنادي الأهلي يستحق التحية تمامًا ومحدش يقدر يزايد على زملكاويتي لكن مش معنى كده إني لا أعطي النادي الأهلي حقه لأنه بيشرف مصر".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"محمد صلاح زملكاوي ولا أهلاوي؟.. لكن بنشجعه وفخورون به لأنه يُشرف مصر والكرة المصرية وأتمنى له مزيد من النجاح والتفوق مع ليفربول".

وأتم طولان تصريحاته بقوله:"مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة وليست سهلة وأتمنى له التوفيق" .

وكانت القرعة قد أوقعت النادي الأهلي رفقة أندية بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي.

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