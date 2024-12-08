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الزمالك يعلن موعد التحرك لملعب جودسويل لمواجهة إنيمبا

02:06 م الأحد 08 ديسمبر 2024

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحرك البعثة إلى ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت نيجيريا، الرابعة بتوقيت القاهرة، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الذي عٌقد أمس السبت على وصول الفريقين إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف تقريباً.

وتبعد المسافة ما بين فندق إقامة فريق الزمالك في مدينة أويو وملعب المباراة حوالي 20 دقيقة تقريباً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

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