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"بعد رحلة شاقة 14 ساعة".. 25 صورة لوصول بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا

12:24 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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كتب ـ محمد الميموني:

وصلت بعثة الأهلي صباح اليوم الأحد إلى مطار القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بعد رحلة شاقة استمرت 14 ساعة.

وتعادل فريق الأهلى سلبيًا مع نظيره أورلاندو بيراتس يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

يذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

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وصول بعثة الأهلي جنوب أفريقيا أورلاندو بايرتس
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