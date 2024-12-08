"مهاجم جديد".. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنيمبا النيجيري

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد، في السادسة مساء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض، المناسبة لمواجهة إنيمبا، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال المران، اعتماد جوميز، على الدفع بالمهاجم حسام أشرف من بداية المباراة، في ظل ابتعاده عن المشاركة في الفترة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

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