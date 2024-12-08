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"تدخل من لاعب لبرشلونة".. الزمالك يكشف كيف حل أصعب أزمات ديونه

12:03 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    عمرو أدهم
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    عمرو أدهم
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    عمرو أدهم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك كواليس توصلهم لاتفاق تسوية مديونية مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال أدهم، في تصريحات لقناة ناديه مساء أمس السبت:"ملف قضية سبورتنج لشبونة كان الأصعب لإهمال النادي للأمر في وقت سابق وكذلك قضية خالد بوطيب ولكن توصلنا لاتفاق تسوية بعد مساعدة من مدرب منتخب مصر السابق روي فيتوريا ولاعب الزمالك وسبورتنج لشبونة وبرشلونة السابق إيمانويل إيمونيكي والسفارة المصرية في البرتغال".

وأبدى عضو مجلس إدارة الزمالك عن رغبتهم في إنهاء كافة القضايا والديون على النادي، مضيفًا:"نتعامل مع كافة الأطراف بصورة جيدة سواء مدرب أو لاعب عند إنهاء التعاقد مثل ما حدث مع أوسوريو مدرب الفريق السابق".

وأتم أدهم تصريحاته بقوله:"نعمل لتسوية مع مدرب الفريق السابق باتشيكو ويحق لنا القيد في يناير".

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عمرو أدهم الزمالك سبورتنج لشبونة
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