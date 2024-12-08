"فتحي ميقصدش يقول كده".. محمد بركات: أنا معجون بحب الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي السابق محمد بركات عن تصريحات زميله السابق بالقلعة الحمراء أحمد فتحي عن حقيقة انتماؤه للزمالك.

وقال محمد بركات خلال تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر مع الإعلامي مدحت شلبي:"أنا معجون بالنادي الأهلي لكن لا أنتمي لنادي الزمالك زي ماقال أحمد فتحي لإبراهيم عبد الجواد أنا زهقت من الموضوع ده لان كل فترة بيتفتح والتصريح ده أنا مش موافق علية نهائي" .

وأضاف بركات :"مينفعش بعد التاريخ اللي عملته في النادي الأهلي يتقال عليا زملكاوى في كلام يتقال وفي كلام مينفعش يتقال وأنا مش زعلان من أحمد فتحي لأنه ميقصدش حاجه".

وأكد بركات:"أنا مضايق من الموضوع لأنه مش هيقدم ولا هيأخر نهائي بس كلام على الفاضي لأن أنا اهلاوي بنسبه 100%".

واختتم: "أنا وأحمد فتحي أخوات ولعبنا مع بعض وهو ميقصدش يقول كده".