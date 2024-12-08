نجم الأهلي السابق: لو الزمالك بيلعب في مونديال الأندية هشجعه

كتب- محمد خيري:

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن مجموعة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية صعبة، موضحاً أنه سيشجع الزمالك لو لعب في مونديال الأندية.

وأضاف ريان في تصريحات عبر قناة المحور: "الأهلي يحتاج لتدعيم 5 مراكز على الأقل من أجل الوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم قبل المونديال وعلي معلول حالة فريدة في الأهلي وأفضل من يحيى عطية الله، ومجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة وإنتر ميامي يمتلك العديد من الأسماء الرنانة وعلى رأسهم مصر ".

وأوضح: "الأندية المصرية تسير بشكل جيد في البطولات الأفريقية والزمالك والمصري قادرين على الفوز اليوم في بطولة الكونفدرالية، ومستوى الأندية المصرية أقوى من كل فرق إفريقيا".

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