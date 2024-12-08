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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

10:49 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره إنيمبا النيجيري، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، اليوم الأحد، في السادسة مساء على استاد جودسويل أكبابيو الدولي، بنيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تسهيل مهمة الصعود للدور القادم، بعدما حقق الفوز في الدولة الأولى على حساب بطل موزمبيق بهدفين دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

وسوف تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، في السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتصدر فريق الزمالك المجموعة الرابعة، بالتساوي مع المصري البورسعيدي برصيد 4 نقاط، ويأتي إنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي في المؤخرة دون نقاط.

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