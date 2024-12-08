كتب - يوسف محمد:

أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل، يوم الخميس الماضي الموافق ديسمبر الجاري.

وتعد هذه هى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستشهد مشاركة 32 فريقياً من مختلف قارات العالم.

ويمثل القارة الأفريقية في مونديال الأندية 2025 بالمغرب، 4 أندية وهم "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي".

وأوقعت القرعة النادي الأهلي ممثل مصر في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلاً من "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وبورتو البرتغالي".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025 الساعة 3 فجراً، فيما سيواجه فريق بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو 7 مساءً.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، فإن هذه المواجهة ستحمل الرقم 3 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في مباراتين من قبل بكأس العالم.

وكانت المواجهة الأولى بين الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2020 وانتهت لصالح الأهلي بركلات الترجيح، لينجح الأهلي في تحقيق البرونزية الثانية في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية.

والمواجهة الثانية بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، كانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2021 وانتهت لصالح الفريق البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبشكل عام تقابل الأهلي مع الأندية البرازيلية، في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وتمكن من الفوز في مرة وحيدة، على حساب بالميراس بركلات الترجيح.

والمواجهة الأولى بين الأهلي والأندية البرازيلية، كانت في نصف نهائي كأس العالم للأندية عام 2006، أمام فريق إنتر ناسيونالي البرازيلي وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لصالح الفريق البرازيلي.

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