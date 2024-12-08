أبناء المشاهير.. يحيى وائل رياض ينتظره والده نجمًا بالفريق الأول للأهلي عام 2027

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"الحمد لله تم إنضمام يحيي وائل رياض إلى النادي الأهلي في صفقة اعتبرها الأهم في تاريخ النادي الحديث ـ مازحًا بوضع رموزه تعبيرية لذلك ـ ابني وحفيد كابتن ثابت البطل، بالتوفيق يا يحيي و بإذن الله أشوفك نجم الفريق الأول سنة ٢٠٢٧.. الأهلي فوق الجميع ، ماشاء الله والله أكبر".. بهذه الكلمات أعلن وائل رياض "شيتوس" قبل 8 سنوات عبر حسابه بمنصة انستجرام عن انضمام نجله لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وهو ما جعل محبي الجناح الأسبق للمنتخب والأهلي وائل رياض ينتظرون الإجابة على سؤال:"هل سيكون ابن الوز عوام"؟ ويروا يحيى بالفريق الأول بعد قرابة 3 سنوات من الآن أم مصيره سيكون مثل الكثير من ابناء اللاعبين الذين لم يُكملوا مسيرتهم بالملاعب.

يحيى يتواجد حاليًا بفريق مواليد 2009 بالنادي الأهلي حيث يلعب بمركز خط الوسط والجناح؛ إذ يشارك بدوري الجمهورية مع ناديه خلال الموسم الجاري 2024/2025.

وصنع يحيى ورائل رياض هدف فوز فريقه أمام الإسماعيلي بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة 11 التي أُقيمت 16 نوفمبر الماضي.

ويشارك يحيى صاحب الـ 15 عاماً بصورة أساسية مع فريقه بدوري الجمهورية.. فهل ستتحقق نبؤة والده؟

وائل رياض كان قد تدرج بقطاع ناشئي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2001 وعمره قرابة الـ 19 عاماً.

وخاض شيتوس في موسم 06/07 تجربة احترافية بنادي جراتزر أي كاي النمساوي على سبيل الإعارة وحين عاد ظلّ مع الأهلي موسم ثم خاض تجربة على سبيل الإعارة لمدة موسم بنادي حرس الحدود ثم تم انتقل بصورة نهائية لنادي المصرية للاتصالات في موسم 08/09.

وظلّ بقميص المصرية للاتصالات لمدة موسم ثم انضم في موسم 09/10 لنادي الجونة حتى اعتزل بنهاية موسم 2010/2011.

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