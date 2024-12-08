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3 تحديات للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

06:01 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    مصطفى الزناري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 13 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الزمالك عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره إنيمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بالتساوي مع المصري البورسعيدي المتصدر.

ويستعرض مصراوي 3 تحديات للزمالك خلال المباراة:

1) المباراة الأولى خارج الأرض

الزمالك كان قد استضاف المباراة الأولى بدور المجموعات؛ حيث فاز على نظيره بلاك بولز الموزمبيقي بثنائية نظيفة لذا ستُعد مواجهة إنيمبا هي الأولى للفريق خارج أرضه بالنسخة الجارية من المسابقة.

وسيسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز بها لتثبيت أقدامه بمجموعته والسير بخطى تصاعدية بجدول ترتيب مجموعته.

2) الصدارة

الزمالك يحتاج إلى الفوز لمواصلة مقاسمة المصري الصدارة حال فوز الفريق البورسيعيدي في مباراته بالجولة ذاتها التي سيحل بها ضيفًا على نظيره بلاك بولز الموزمبيقي

3) مواصلة الانتصارات

بين منافسات الدوري المصري والكونفدرالية خاض الزمالك 5 مباريات فاز بـ 4 وخسر في واحدة أمام المصري بالجولة الثالثة بالدوري قبل الفوز أمام غزل المحلة برباعية نظيفة ومن قبلها الفوز على بلاك بولز بثنائية نظيفة بالكونفدرالية لذا سيسعى اللاعبون لمواصلة الانتصارات في بداية الموسم لاكتساب الثقة.

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