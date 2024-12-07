رسميا.. رابطة الأندية تعلن القرار النهائي بشأن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

"بعد التعادل مع أورلاندو".. بعثة الأهلي تستعد للعودة إلى القاهرة من

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسمياً، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بياناً رسمياً، أعلنت خلاله تأجيل المباراة، بسبب سفر الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

"طالع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الخطاب الوارد من النادي الأهلي، وما تضمنه من أسباب ومعطيات أجبرته على تحديد موعد السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال، وهو ذات اليوم المحدد لمباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام إنبي".

"وبعد دراسة كل ما ورد من النادي الأهلي وإنطلاقاً من مساندة رابطة الأندية المحترف لكافة الأندية المصري، التي تشارك في البطولات القارية، لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع مكانة الكرة المصرية وحرصاً على مشاركة كل الأندية في بطولة كأس الرابطة".

"تواصلت إدارة الرابطة مع مجلس إدارة نادي إنبي، الذي تفهم مشكوراً تلك الظروف، فقد تقرر تأجيل المباراة المشار إليها (الأهلي وإنبي) إلى موعد لاحق، يلامس الفريقين دون المساس بحقوق الأندية الأخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي، في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

ويشارك الأهلي وإنبي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، رفقة كلاً من: "طلائع الجيش وفاركو".

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