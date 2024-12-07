"شاهدت ثلاثة مباريات".. كولر يتحدث عن مباراة الأهلي المقبلة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق لمباراة الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري.

ويلاقي الأهلي في نصف نهائي الإنتركونتيننتال، الفائز من فريق باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، يوم 14 ديسمبر الجاري.

وقال كولر في تصريحات، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأتحدث مع الجهاز الفني عن الاستعدادات لمباراة كأس التحدي المقبلة وبكل تأكيد سنتابع مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي يوم 11 ديسمبر الجاري".

وأضاف: "سيكون لدينا تدريب أو إثنين في القاهرة، قبل السفر إلى قطر، ننتظر معرفة منافسنا في بطولة الإنتركونتيننتال، للتحضير له جيداً وتابعت ثلاثة مباريات لباتشوكا المكسيكي من قبل".

وتابع: "سعداء بالتواجد في مونديال الأندية بأمريكا وسط أقوى الفرق في العالم، لدينا الوقت للتحضير الجيد لمباريات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة".

واختتم كولر تصريحاته: "الأهم لي في الوقت الحالي هو التركيز في مباريات الدوري، كأس الإنتركونتيننتال ودوري أبطال أفريقيا".

ويذكر أن قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت يوم الخميس الماضي، في مدينة ميامي الأمريكية، أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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