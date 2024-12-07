"بعد التعادل مع أورلاندو".. بعثة الأهلي تستعد للعودة إلى القاهرة من جوهانسبرج

كتب - يوسف محمد:

تستعد بعثة النادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التعادل مع فريق أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور للاعبين والجهاز الفني من داخل الطائرة، وكتب عليها: "لحظات ما قبل بدء رحلة العودة من چوهانسبرج للقاهرة".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بفارق الأهداف عن فريق أورلاندو بيراتس صاحب المركز الثاني.

ويذكر أن الأهلي، يستعد خلال الفترة المقبلة لملاقاة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

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