لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

قرار نهائي.. مصراوي يكشف موقف رابطة الأندية من طلب الأهلي بتأجيل مباراة إنبي

08:23 م السبت 07 ديسمبر 2024

أول تعليق من الأهلي بعد قرار رابطة الأندية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عبد الباسط:

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة أمام إنبي.

وشرح الأهلي في بيان رسمي، الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الفريق إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، والمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن رابطة الأندية اتخذت قرارا نهائيا بتلبية طلب الأهلي وتأجيل المباراة، ودراسة تحديد موعد جديد لمواجهة المارد الأحمر وإنبي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر، لكن ذلك الوقت يطير فيه الأهلي إلى قطر للمشاركة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

اقرأ أيضًا:

أسباب اضطرارية.. الأهلي يطلب تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة

كولر يكشف سبب تراجع أداء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

الأهلي تأجيل مباراة الأهلي الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ظهور صورة رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك بحضور حسين لبيب (صور)

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة