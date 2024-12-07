قرار نهائي.. مصراوي يكشف موقف رابطة الأندية من طلب الأهلي بتأجيل مباراة إنبي

أول تعليق من الأهلي بعد قرار رابطة الأندية

كتب - أحمد عبد الباسط:

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة أمام إنبي.

وشرح الأهلي في بيان رسمي، الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الفريق إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، والمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن رابطة الأندية اتخذت قرارا نهائيا بتلبية طلب الأهلي وتأجيل المباراة، ودراسة تحديد موعد جديد لمواجهة المارد الأحمر وإنبي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر، لكن ذلك الوقت يطير فيه الأهلي إلى قطر للمشاركة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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