لاعب الزمالك يتلقى عرض فترة معايشة من نوتنجهام الإنجليزي

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الفترة الماضية تألق لاعب الزمالك الشاب، محمد السيد، حيث تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم مع بداية الموسم الجاري 2024/25.

وقال مصدر "لمصراوي" إن نادي الزمالك تلقى اليوم السبت، خطابا رسميا من نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وأوضح المصدر أن الخطاب يُفيد بعرض نادي نوتنجهام على الزمالك، قضاء محمد السيد فترة معايشة مع فريق الشباب الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن مجلس الزمالك يناقش الآن الأمر، وهُناك اتجاه للموافقة على العرض.

الجدير بالذكر أن محمد السيد منذ تصعيده للفريق الأول لنادي الزمالك، لعب مباراة واحدة بواقع 30 دقيقة.

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