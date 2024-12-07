كنت أتمنى وجود الزمالك.. محمود فايز يعلق على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

علق محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر الأسبق، على مجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مرضيتش أدلوا بدلوي انا كمان في موضوع قرعة النادي الأهلي في كأس العالم، غير لما أخذ لفه سريعة كده عن منافسي الأهلي، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة: المجموعة مش سهلة، وصعوبتها أن كل الفرق ليها فرص، وإنتر ميامي (أصعب فرق المستوى الرابع) فاتحين فرع برشلونة كده على صغير في أمريكا على قهوة ميسي مع دعم جمهور كبير و تدعيمات قادمة بالتأكيد، سيكون منافسا صعبا".

وأضاف: "أما بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، نوعية فرق فعلاً شرسة وحادة جداً، بطل أوروبي وبطل لاتيني مع سكواد متوازن وقوي، منتظر منهم إيه، علشان ننهي الجدل، حقيقة ليس عليها خلاف، الأهلي نادي عالمي واسمه في كل حتة على الصحف العالمية، وصخب حوله في كل مكان، وأنا من امبارح صحفيين من أوروبا والبرازيل بيكلموني عايزين مداخلات بما أنني مصر ولاتيني".

وأتم تصريحاته: "كنت أتمنى وجود الزمالك والله من كل قلبي، بس ده حصاد سنين من الضياع والتخبط، أتمنى وقفة مع النفس وغيره حميدة من شقيقه الأهلي والعمل من امبارح لعودة الزمالك لبطولة أفريقيا للأبطال، لأنها البوابة للعالمية، لأن الزمالك وجمهوره يستحقون مكانة أكبر بكتير، والسلام عليكم ورحمة الله".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية